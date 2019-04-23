Энергетика
Япония обсудит с США антииранские санкцииREGNUM 05:07
Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено в 21:59
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Происшествия
«АТВ»: В Бурятии задержан глава Заиграевского района
Обновлено в 21:42
Происшествия
Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил
Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.
Обновлено в 17:03
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Общество
Назван стаж для получения звания ветерана труда
Жители России, имеющие звание ветерана труда, пользуются определенными привилегиями и льготами.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Футбол
Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр
Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Политика
Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты глобальных благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Прокуратура обжаловала возврат дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Суд полагает, что в обвинительном заключении «не конкретизирована роль Масляевой» в совершённых преступлениях.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Общество
Раньше срока смогут получить выплаты магаданские пенсионеры в мае
В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсию через почтовые отделения, предоставлена возможность получить выплаты за май в любой удобный день, начиная с 3 мая, независимо от установленной даты, в которую они обычно получают пенсию.
Обновлено в 21:50
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Авто
ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей
Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54