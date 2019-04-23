Энергетика

Япония обсудит с США антииранские санкцииREGNUM 05:07

Власти Японии планируют провести переговоры с Соединенными Штатами после сообщений о том, что Вашингтон намерен применять ограничительные меры ко всем зарубежным компаниям за покупку нефти из Ирана, сообщил 22 апреля генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
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В Японии оценили решение США по иранской нефти

РИА Новости22:16

Япония ожидает ограниченных последствий от необходимости прекратить закупки иранской нефти

ТАСС21:33

Япония обсудит с США антииранские санкции

REGNUM05:07
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:44, Ашберн
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено в 21:59
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Происшествия

«АТВ»: В Бурятии задержан глава Заиграевского района

Обновлено в 21:42
Происшествия

Мотогонщик упал с 15-метровой скалы и выжил

Британский мотоциклист Эдриан Оуэн упал с 15-метровой скалы и выжил. Видео появилось на странице в Facebook спортсмена.
Обновлено в 17:03
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Общество

Назван стаж для получения звания ветерана труда

Жители России, имеющие звание ветерана труда, пользуются определенными привилегиями и льготами.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Обновлено в 06:48
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Футбол

Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр

Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Политика

Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске

В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика

Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты глобальных благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Прокуратура обжаловала возврат дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Суд полагает, что в обвинительном заключении «не конкретизирована роль Масляевой» в совершённых преступлениях.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ

Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Общество

Раньше срока смогут получить выплаты магаданские пенсионеры в мае

В рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, ветеранам Великой Отечественной войны, получающим пенсию через почтовые отделения, предоставлена возможность получить выплаты за май в любой удобный день, начиная с 3 мая, независимо от установленной даты, в которую они обычно получают пенсию.
Обновлено в 21:50
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Авто

ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей

Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
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