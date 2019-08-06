с чего всё началось

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Как указывалось, Моргулов обратил внимание дипломата на неприемлемость «протестов» Японии в связи с действиями России на своей территории.

Общество Россияне назвали главными семейными нуждами питание, одежду и жилье Жителям России для "нормальной жизни" нужно, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.

Политика МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Армия и оружие Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.

ЖКХ В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Авто Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.

Экономика Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Происшествия Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Политика Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Происшествия В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Армия и оружие В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Экономика Четверть детей в России оказались за чертой бедности В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.

Происшествия Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Гаджеты Samsung Exynos 9825: первый чип, выполненный по 7-нм технологии EUV Предусмотрены нейровычислительный модуль NPU (Neural Processing Unit) и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 со скоростью загрузки данных до 2 Гбит / с. Новый процессор Exynos 9825 — это первое на рынке мобильное решение, при производстве которого используется 7-нанометровая технология EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).

Наука Ученые обнаружили простой способ избежать старения мозга Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили простой способ, чтобы избежать старческой деменции после 50 лет.