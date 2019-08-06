Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных КурилRT на русском 01:38
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Как указывалось, Моргулов обратил внимание дипломата на неприемлемость «протестов» Японии в связи с действиями России на своей территории.
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с чего всё началось
Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах, говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.РБКвчера в 12:03
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В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
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Обновлено в 01:30
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
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Политика
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Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
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Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено вчера в 10:56
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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Происшествия
Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском
Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Три человека погибли после столкновения легкового автомобиля с большегрузом под Саратовым.
Обновлено в 01:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Лотар Маттеус: «„Реалу“ нужно меняться, потому что меняется футбол»
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что "Реалу" нужны кардинальные изменения.
Обновлено в 01:52
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Происшествия
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Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты
Samsung Exynos 9825: первый чип, выполненный по 7-нм технологии EUV
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Обновлено в 01:03
Наука
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Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили простой способ, чтобы избежать старческой деменции после 50 лет.
Обновлено вчера в 21:59
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Смертельно опасные бактерии нашли в куриных окорочках на Сахалине
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Обновлено вчера в 23:14