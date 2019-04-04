Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на КурилахRT на русском 02:10

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском МИД. В ведомстве отметили, что протест был заявлен 2 апреля по дипломатическим каналам.
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Россия и Япония проведут новый раунд переговоров по хозяйственной деятельности в апреле

ТАСС05:31

Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Московский Комсомолецвчера в 23:39

В Японии заявили, что пристально следят за действиями России в районе Курил

РИА Новости03:41

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

RT на русском02:10

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Коммерсантъ02:03

Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах

Газета.Ru04:33

А из Японии опять протест… Токио не нравятся учения на Курилах

REGNUM03:47
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл обзавелась двойником

Обновлено в 10:00
Общество

Кусто надеется, что большинство животных выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене

Обновлено в 05:17
Общество

Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Google выпустила вторую бету Android Q

Компания Google представила вторую бета-версию следующего поколения операционной системы Android.
Обновлено в 06:13
Политика

Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским

Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:41
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности

Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 06:02
Политика

Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Экономика

Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство

Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Москвичи увидят первый звездопад весны

Обновлено в 04:16
Здоровье

Врачи предложили ввести обязательное УЗИ молочных желез для подростков

Травина отметила, что учитывая рост онкологических заболеваний в России, нужно больше уделять внимание диагностике в детском возрасте, когда заболевание можно легко вылечить или даже предотвратить.
Обновлено в 05:38
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи со всей России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» днем в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 09:03
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Футбол

В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Екатеринбурге смягчили приговор тренеру, осуждённому за педофилию

Обновлено в 09:26
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Происшествия

За избиение рядовых лейтенант получил условный срок

Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.
Обновлено в 06:10
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Общество

Алтайский губернатор помог педагогу Кувшнниковой найти работу

Ранее РИА "Новости" сообщало, что губернатор Алтая поддержал уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу.
Обновлено в 10:24
Политика

В МИДе дали оценку первому туру выборов президента на Украине

Итоги первого тура выборов президента на Украине говорят о должной оценке народом страны деятельности Петра Порошенко на посту главы государства.
Обновлено в 09:05
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
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