Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императораРБК 21:58

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
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Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

РБК21:58
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