Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА
Бомбардир.ру
вчера в 17:17

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой. Россияне уже обращались в Голландию насчет футболиста летом, но получили отказ в трансфере.
Бомбардир.рувчера в 17:17

Подробнее о событии

СМИ: ЦСКА может приобрести полузащитника сборной Японии

RT на русском01:15

ЦСКА проявляет интерес к японскому футболисту из чемпионата Нидерландов

Матч ТВвчера в 21:53

ЦСКА проявляет интерес к японскому футболисту из чемпионата Нидерландов

Sportbox.RUвчера в 21:53

ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии

Soccer.ruвчера в 18:40

ЦСКА хочет подписать 20-летнего вингера «Гронингена» и сборной Японии Доана

Sports.ruвчера в 21:23

ЦСКА интересуется японским полузащитником «Гронингена»

Чемпионатвчера в 17:10

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

Бомбардир.рувчера в 17:17
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Шахтер — Лион 1:1

Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Ди Франческо: «Виктория» смотрелась лучше «Ромы, это недопустимо»

Наставник "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал поражение от чешской "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:15
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна

Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна.
Обновлено в 00:43
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Джикия обратился к Мамаеву и Кокорину

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 00:32
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Бабаев рассказал, почему ЦСКА отказался от участия в январском турнире в Катаре

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:0) рассказал, почему столичный клуб отказался от участия в предсезонном турнире в Катаре.
Обновлено вчера в 19:53
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Японский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Гронинген» и национальной сборной Японии.
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