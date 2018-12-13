ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой. Россияне уже обращались в Голландию насчет футболиста летом, но получили отказ в трансфере.

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

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