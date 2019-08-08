Политика
Японцы посетят Курилы по безвизовому обменуУтро.ru вчера в 03:29
Японцы, чьи предки проживали на Курилах, смогут чартерным рейсом отправиться на острова Кунашир и Итуруп 10 августа. Они посетят могилы родственников, сообщает МИД Японии. Поездка японцев будет длиться два дня с одной ночевкой.
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Поездка японцев на Курилы на безвизовой основе запланирована на 10–11 августа
Коммерсантъ07 августа в 23:54
МИД Японии сообщил, когда японцы приедут на Курилы по безвизовому обмену
РИА Новости07 августа в 22:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
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