Янукович захотел вернуться на УкраинуLenta.ru вчера в 22:27

Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство. Об этом «Известиям» рассказал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

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