Политика
Янукович захотел вернуться на УкраинуLenta.ru вчера в 22:27
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Киев, когда победитель президентских выборов Владимир Зеленский возглавит государство. Об этом «Известиям» рассказал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
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Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено вчера в 07:30
Космос
На Марсе впервые в истории зафиксировали землетрясение
Французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщает во вторник Французский центр космических исследований (CNES).
Обновлено вчера в 15:20
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 08:29
ЖКХ
Из квартиры россиянки вывезли сотню мешков с мусором
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню
Китай выразил протест США за планируемые поставки оружия Тайваню на сумму $500 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В торговом центре Екатеринбурга травмированы семь подростков
В торговом центре Екатеринбурга тяжёлая конструкция упала на семерых несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
На Камчатке корабли ТОФ атаковали «иностранную» субмарину
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона
Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пожары нанесли ущерб почти в 600 млн сельскому хозяйству Забайкалья
По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенная агропромышленному комплексу Забайкалья пожарами, составила 591 миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В мэрии Якутска проводят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
Лингвисты определили зачинщика драки с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил США найти замену F-35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара удовлетворит потребность в истребителях пятого поколения в другой стране, если США откажется поставить ей свои F-35.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено вчера в 15:34
Культура
Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский
Оператор клипов Сергей Дубровский скончался во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу над «Брайтоном»
Обновлено вчера в 16:54
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено вчера в 01:56
Футбол
«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана
Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
Обновлено вчера в 14:06
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч
Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено 22 апреля в 08:23