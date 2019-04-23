Политика
Янукович собрался вернуться на УкраинуМР7.ру 00:01
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну после победы на выборах Владимира Зеленского. Об этом заявил его адвокат Виктор Сердюк, передают «Известия». Адвокаты бывшего украинского президента намерены добиться снятия с него всех обвинений.
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Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко
Национальная служба новостей02:09
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Политика
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Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
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Обновлено вчера в 23:30
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