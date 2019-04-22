Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборахФАН 03:20

Четвертый президент Украины Виктор Янукович поздравил шоумена Владимира Зеленского, лидирующего на выборах главы государства, с победой во втором туре. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в социальной сети Facebook.
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Газета.Ru04:43

Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от Господа»

РБК02:36

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

ТАСС01:52

«В тяжелейший для страны момент истории». Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Фонтанка.Ру02:13

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

RT на русском02:09

Янукович поздравил Зеленского с победой

Московский Комсомолец02:17

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Говорит Москва01:53
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Янукович празднует победу над Порошенко

Вести.UZ03:47
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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