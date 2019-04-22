Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборахФАН 03:20
Четвертый президент Украины Виктор Янукович поздравил шоумена Владимира Зеленского, лидирующего на выборах главы государства, с победой во втором туре. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на своей странице в социальной сети Facebook.
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