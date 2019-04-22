Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборахRT на русском 02:09
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.
Читать в источнике
Оценить31
Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее.
— Виктор Янукович, украинский политикРидус 02:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Гаджеты
К выпуску готовится загадочный смартфон Nokia с кодовым именем Wasp
Ходят слухи, что под кодовым именем Wasp может скрываться модель Nokia 5.2. Анонс смартфона может состояться в текущем квартале.
Обновлено в 01:19
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.
Обновлено в 03:44
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Авто
Мощность автомобилей Hyundai и Kia можно будет настроить через смартфон
Новые модели Hyundai и Kia получат возможность конфигурации автомобиля через смартфон по семи параметрам.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Религия
Православные христиане сегодня празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 03:45
Армия и оружие
Морская авиация ЧФ провела противолодочные учения
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила на негативные отзывы о ее новых джинсах: «На вкус и цвет»
Бородина предпочла не оставаться в стороне от отрицательных комментариев и заявила, что молния на этих брюках даже не открывается.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Политика
Владимир Зеленский планирует загрузить Верховную раду работой
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своих планах в первую неделю после выборов.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Волгограде задержали вандала, устроившего погром у Мамаева кургана
Полицейские патрульно-постовой службы задержали мужчину, рано утром разбивавшего фонари у подножия Мамаева кургана.
Обновлено в 03:51
Политика
Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского
Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост
Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Эксперт продемонстрировал эволюцию камеры Samsung Galaxy от S7 до S10
Эксперт продемонстрировал поэтапную эволюцию качества основной камеры флагманской линейки Galaxy от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования.
Обновлено вчера в 17:53