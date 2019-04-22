Янукович поздравил Зеленского с победой на выборахRT на русском 02:09

Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее.

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

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Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.

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