Политика

Янукович поздравил Зеленского с победойГазета.Ru 02:14

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который лидирует во втором туре президентских выборов, с победой. Об этом сообщают "Украинские новости". Как отмечается, обращение Януковича прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
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Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Газета.Ru04:43

Янукович пожелал Зеленскому божественного благословения

Телеканал 360°02:47

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

ТАСС01:52

Янукович поздравил Зеленского с победой

Московский Комсомолец02:17

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

RT на русском02:09

Янукович поздравил Зеленского и пожелал ему «благословения от Господа»

РБК02:36

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Говорит Москва01:53
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Янукович празднует победу над Порошенко

Вести.UZ03:47
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Энергетика

Цены на нефть подскочили до полугодового максимума

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 апреля, обновили полугодовые максимумы.
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Полиция Шри-Ланки в ходе расследования серии терактов 21 апреля выяснила личность одного из смертников.
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Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

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Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Общество

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Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Медики рассказали об опасности для здоровья избытка витаминов

Избыток в организме витаминов может представлять не меньшую опасность для здоровья, чем их нехватка, повышая риск развития различных болезней.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Взрыв Tesla на китайской парковке попал на видео

Одна из машин Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае.
Обновлено в 01:27
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Космос

В ОмГТУ нашли способ провести мусорную реформу и в космосе

Исследователи в лабораториях ищут эффективные способы решения данной проблемы.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

В Раде в четверг могут начать рассмотрение закона об импичменте

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Обновлено в 06:49
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
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Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
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Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

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ЦИК Украины обработал 99% голосов

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Учителя городских школ Саратова заявили о принуждении их к участию в демонстрациях 1 и 9 мая.
Обновлено в 02:37
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В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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Возбуждено дело после гибели на пожаре семьи с тремя детьми в Казани

В Казани возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели на пожаре семьи с тремя детьми.
Обновлено в 07:14
Энергетика

Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Экономика

Медведев утвердил федеральную программу развития генетики

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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Армия и оружие

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
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В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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