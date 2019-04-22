Политика
Янукович поздравил Зеленского с победойГазета.Ru 02:14
Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, который лидирует во втором туре президентских выборов, с победой. Об этом сообщают "Украинские новости". Как отмечается, обращение Януковича прессе направил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
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