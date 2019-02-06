Политика

Янукович обвинил политиков ЕС в предательствеРИА Новости вчера в 10:45

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил, что европейские политики, присутствовавшие в феврале 2014 года в Киеве на подписании соглашения со сторонниками "евромайдана", обманули его.
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Виктор Янукович
К сожалению, я ошибся. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня себя такими считают, меня кинули как лоха. Знаете, ну как? Как можно к этому относиться?
— Виктор Янукович, украинский политикНТВ вчера в 12:35

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