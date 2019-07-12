Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи прилетел в Бельгию для завершения оформления перехода в "Генк", сообщает HLN. 20-летний румын прибыл в Завентем в сопровождении отца, главного тренера "Вииторула", бывшего капитана и рулевого сборной Румынии Георге Хаджи.

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