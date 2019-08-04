Футбол
Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 01:21
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
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Назван тренер, который вероятнее всего возглавит «Манчестер Юнайтед» после Сульшера
Евро-футбол.рувчера в 07:02
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В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
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Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Кабриолет Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive Series со складной крышей окрашен в яркий золотистый цвет, который выделяет автомобиль в потоке транспорта.
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Происшествия
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Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
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