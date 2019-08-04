Футбол
Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 01:21
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
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