Футбол

Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 01:21

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
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Сульшер выбрал нового капитана «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 20:28

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Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

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Эшли Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

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Бомбардир.рувчера в 17:58

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Sports.ruвчера в 17:45
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Происшествия

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
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Обновлено в 12:20
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

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В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

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Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика

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Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
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Футбол

Хусаинов обвинил в коррупции арбитров матча «Зенит» — «Краснодар»

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 05:00
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

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Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста-Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Футбол

Рубин — ЦСКА 0:1 (2-й тайм)

Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено вчера в 09:16
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Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Обновлено в 05:44
Политика

США вводят новые санкции против России

Второй пакет санкций против РФ из-за «дела Скрипалей» вводят в США, заявил РИА Новости источник из американской администрации.
Обновлено 02 августа в 09:01
Футбол

«Торпедо» победило «Армавир» в матче шестого тура Олимп-ФНЛ

Футболисты московского "Торпедо" обыграли "Армавир" со счетом 2:1 в матче шестого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:07
Футбол

«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:51
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
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Шоу-бизнес

Подросшей дочери Кристины Орбакайте пророчат карьеру модели

Подписчики Орбакайте нахваливают наследницу певицы и пророчат ей модельное будущее, учитывая, что задатки для модельной фигуры у Клавы есть уже сейчас.
Обновлено в 11:56
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На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Политика

Супруга Асада сообщила, что победила рак

Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 10:00
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«Спартак» не стал штрафовать Понсе

Как стало известно "СЭ", "Спартак" решил не штрафовать аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе за удаление в матче 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0, 3 августа).
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Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S рекордно подешевел

Смартфон модели Mi Mix 2S, выпускаемый компанией Xiaomi, рекордно подешевел.
Обновлено в 04:25
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 11:05
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Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

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Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет

«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
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Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
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Эшли Янг
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу. Выступает на позициях вингера и крайнего защитника. Янг - воспитанник «Уотфорда», с 2007 по 2011 годы он выступал за бирмингемскую «Астон Виллу», с 2011 года - за «Манчестер Юнайтед».
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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