Футбол
Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 01:21
Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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