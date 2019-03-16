«Яндекс» запускает собственную социальную сеть «Аура»REGNUM вчера в 15:58

с чего всё началось

Российская интернет-компания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса «Аура», который будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс». Об этом сегодня, 15 марта, сообщает портал Roem.ru со ссылкой на неназванных сотрудников «Яндекса».

Спорт Россиянки стали пятыми в эстафете на ЧМ по биатлону в Эстерсунде Женская сборная Норвегии завоевала золотые медали в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, команда России заняла пятое место.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Происшествия Видео с пролетающим метеоритом над Красноярском появилось в сети В сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярском краем пролетает светящийся шар.

Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Общество В Риге прошло шествие легионеров СС Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников.

Кино Сиделка Михаила Кокшенова рассказала о его состоянии Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина.

Политика Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.

Интернет В работе мессенджера Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения.

Политика В свердловском обкоме КПРФ подрались коммунисты с комсомольцами Молодые коммунисты обвинили областное руководство партии в коррупции. На заседании Свердловского обкома КПРФ разразился громкий скандал.

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Спорт Определились соперники сборной России на Кубке мира по баскетболу Жеребьевка Кубка мира по баскетболу прошла в китайском Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

Политика Порошенко пообещал ежемесячное улучшение жизни на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что начиная с 2019 года каждый житель страны ежемесячно будет чувствовать улучшение жизни.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик США подлетел к границе России Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границе России в районе Калининградской области.

Футбол «Уотфорд» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в полуфинал Кубка Англии "Уотфорд" выиграл у "Кристал Пэлас" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Англии. В составе победителей отличились Этьенн Капуэ и Андрэ Грэй.

Политика Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.

Общество МВД и МЭР не договорились об изменении формата экзамена на права Напомним, проект постановления правительства предусматривает объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления - "плошадка" и умение управлять автомобилем на дороге - "город".

Политика Песков не исключил встречи Путина с Мариани Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Политика Критиков Порошенко не пустили на его выступление Стражи порядка не пропустили активистов, которые критикуют политику действующего главы Украины Петра Порошенко, на его выступление в Закарпатской области.

Экономика Россиян предупредили о подорожании хлеба «На хлеб из пшеничной муки высшего сорта [цены] остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9 процента», — уточнил собеседник агентства.

Кино В третьем сезоне нового «Простоквашино» появится няня Веры Павловны Мультфильм идет циклами по десять серий. И в третьей десятке появится няня, которая приедет смотреть за Верой Павловной.