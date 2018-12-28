Экономика
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка под штаб-квартиру в Москве
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка под штаб-квартиру в МосквеИнтерфакс06:41
От дальнейших комментариев в пресс-службе компании отказались. О подписании соглашения о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, "Яндекс" объявил 18 декабря.
Интерфакс06:41
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В Египте взорван туристический автобус
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Армия и оружие
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Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России.
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Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков
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Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Политика
Володин ответил на требования Меркель и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
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Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено в 13:53
Политика
РПЦ объединит свои западноевропейские приходы
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
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Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Культура
Умер израильский писатель Амос Оз
Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
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Авто
Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве
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Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
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Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
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Хоккей
ЦСКА обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Капризова
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Политика
Украина направит ноту протеста из-за стены на границе с Крымом
Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.
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Происшествия
Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне
Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".
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Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
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Происшествия
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Политика
Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине
Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.
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Издание называет Кана «крабовым королем».
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