Гаджеты
В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»Игромания.ру 03:28
В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов. По состоянию на 20 января реализовали ещё 50, таким образом, общее количество составило около 450 единиц.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон». Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех ритейлеров. По словам одного из них, к 20 января количество проданных «Яндекс.Телефонов» выросло до 450.Ведомостивчера в 15:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Политика
Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание
Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Авто
Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников
По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать
Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Интернет
Google начала распространять новый дизайн Gmail для смартфонов
Новый дизайн уже начали распространять и по заявлению Google через несколько дней он доберется до всех пользователей.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В школе во Владимирской области произошел крупный пожар
Обновлено в 07:09
Происшествия
Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку
Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.
Обновлено в 02:55
Экономика
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%
Инфляция в стране с 22 по 28 января 2019 года составила 0,1%. Предыдущие две недели цены росли по 0,2%, сообщает 30 января Росстат.
Обновлено в 09:14
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Apple пообещала снизить цены на iPhone
Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В администрацию Балашихи пришли с обысками
Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
Обновлено в 07:09
Технологии
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной школе
"Следственным отделом по Химкам ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено вчера в 03:39
Кино
Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.
Обновлено в 05:13