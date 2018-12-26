Технологии

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Lenta.ru
16:05

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram. При запросе отображаются сторонние ссылки, связанные с мессенджером, тогда как Google показывает telegram.org на первой строчке. «Лента.ру» проверила сообщения российских пользователей и убедилась в этом.
Lenta.ru16:05

Подробнее о событии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram

RT на русском15:30

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт Telegram

Коммерсантъ18:53

Найдется не всё: «Яндекс» удалил Telegram из поисковой выдачи

Российская газета16:37

«Яндекс» вычеркнул Telegram из поиска

News.ru16:05

Telegram пропал из поисковой выдачи «Яндекса»

Телеканал 360°17:34

«Яндекс» объяснил удаление из поисковой выдачи сайта Telegram

РБК18:05

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Lenta.ru16:05
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Космос

Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак

Обновлено в 20:33
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Футбол

Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено

Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено в 14:29
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками

Обновлено в 15:27
Технологии

«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram

Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Общество

В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро

Обновлено в 12:22
Культура

Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась

Обновлено в 20:34
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Экономика

Дальнему Востоку добавили капитала

«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Политика

В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Обновлено в 18:34
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего

Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.
Обновлено в 20:27
Экономика

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей - с начала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Политика

Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным

Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили израильский удар по Дамаску

Несколько ракет в небе над Дамаском сбили силы ПВО Сирии. Об этом сообщают государственные СМИ Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

В России создается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами

Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны РФ или инозаказчиков, то работы по беспилотной артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займёт около 2-3 лет.
Обновлено в 20:12
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