«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компанииТАСС 15:13

с чего всё началось

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса". По данным источника, это было сделано с помощью вредоносной программы Region, которую использует альянс спецслужб Five Eyes.

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