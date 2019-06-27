Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компанииТАСС 15:13
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса". По данным источника, это было сделано с помощью вредоносной программы Region, которую использует альянс спецслужб Five Eyes.
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с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Ведомости14:52
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