Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.

с чего всё началось

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор. «Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.

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