Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»РБК 13:51
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор. «Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.
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с чего всё началось
Владелец сервиса рассматривает возможность его закрытия в случае изменения законодательства В «Яндексе» заявили, что не считают нужным дополнительное регулирование агрегаторов. Ранее депутаты Госдумы заподозрили поисковые системы в нагнетании социально-политической ситуации.Коммерсантъ12:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца
Новые системы оплаты планирует внедрить Сбербанк в российских магазинах. Речь идет об использовании данных биометрии, сообщает INTERFAX.RU.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе в Монако
Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Раскрыты характеристики камер смартфонов Samsung Galaxy A 2020 года
Аппарат с кодовым названием Galaxy A41 будет оснащен основным датчиком на 24 Мп, вспомогательным на 8 Мп, а также сенсором для анализа глубины сцены.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Лидер «Хезболлы» объявил о готовности сражаться за Иран в случае войны
Как писал News.ru, в случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Штатов.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Футбол
Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей»
Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.
Обновлено в 05:57
Экономика
Таксистов в России захотели подвести под новый налог
Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых.
Обновлено в 11:50
Транспорт
Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года
Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
Круговой склоняется к переходу в «Зенит»
По данным «СЭ», защитник «Уфы» Данил Круговой склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Политика
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября.
Обновлено в 11:32
Политика
Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД
Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:43
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Хакеры могут получить доступ к контактам iPhone
Специалистам удалось обойти доверенный механизм безопасной загрузки Apple и получить права администратора на последнем iPhone.До сих пор запросы к базам данных никогда не считались опасными.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17