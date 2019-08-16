Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»РБК 13:08
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор. «Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока «Яндекс.Новости» остаются агрегатором, настаивают в компании.Коммерсантъ12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Самолет А321 аварийно сел в Подмосковье
Пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в Московской области.
Обновлено 14 августа в 23:40
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Посадивший А321 в поле летчик откроет матч «Урала»
Экипаж самолета "Уральских авиалиний", совершившего посадку в кукурузном поле в Подмосковье, в качестве почетных гостей посетит футбольный матч между екатеринбургским "Уралом" и самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 08:51
Экономика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ
В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Анна Семенович о своей ориентации: «Женщин люблю больше»
Один из подписчиков захотел уточнить, является ли правдой слух о том, что Семенович «любит» и мужчин, и женщин.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе. Его назвали посмешищем
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отрекламировал сингапурскую компанию Shopee.
Обновлено в 11:18
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру Москвы проверить законность административных дел участников акции 27 июля
Совет по правам человека при президенте попросил Мосгорпрокуратуру проверить законность привлечения к административной ответственности участников несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ
"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
Обновлено в 13:19
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Футбол
Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»
Обновлено в 09:39
Баскетбол
Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч
Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.
Обновлено в 03:54
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Таисия Повалий пыталась прервать нежеланную беременность уколами
Дошло вплоть до того, что Таисия начала делать специальные уколы, чтобы прервать беременность.
Обновлено в 04:42
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04