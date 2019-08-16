Вмешательство в содержание новостей других СМИ невозможно, пока «Яндекс.Новости» остаются агрегатором, настаивают в компании.

с чего всё началось

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор. «Мы слухи не комментируем», — заявил представитель компании.

Происшествия Самолет А321 аварийно сел в Подмосковье Пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в Московской области.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Происшествия Посадивший А321 в поле летчик откроет матч «Урала» Экипаж самолета "Уральских авиалиний", совершившего посадку в кукурузном поле в Подмосковье, в качестве почетных гостей посетит футбольный матч между екатеринбургским "Уралом" и самарскими "Крыльями Советов".

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Общество Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».

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