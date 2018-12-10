Спорт

«Яндекс» назвал главные темы 2018 года
Экономика сегодня
02:36

Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада стали главными событиями для населения России в уходящем году. Об этом свидетельствуют данные о поисковых запросах в «Яндексе».
Экономика сегодня02:36

Подробнее о событии

Стало известно, что искали россияне в 2018 году

Газета.Ru07:49

ЧМ-2018 - самое популярное событие года по версии «Яндекса», Олимпиада на втором месте

Спорт-Экспресс02:59

Россияне в 2018 году чаще всего интересовались в «Яндексе» Чемпионатом мира по футболу

Интерфакс03:29

Чемпионат мира стал самым популярным событием года в поиске «Яндекса»

РИА Новости02:52

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года

РБК01:34

ЧМ-2018 оказался популярнее закона о пенсионном возрасте и отравления Скрипалей

Чемпионат01:30

Темы года в поиске «Яндекса». Что интересовало россиян в 2018 году

ТАСС01:30
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Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Футбол

ЦСКА прилетел в Мадрид на игру с «Реалом»

В среду армейцы проведут матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
Обновлено в 09:49
Единоборства

Рассмотрение дела Нурмагомедова и Макгрегора в Неваде перенесено

Обновлено в 09:33
Футбол

Матч «Славия» — «Зенит» обслужат шотландские арбитры

Матч «Славия» — «Зенит» состоится 13 декабря в Праге.
Обновлено в 08:40
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 09:28
Спорт

Слуцкая назвала лидера в мировом фигурном катании

Призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала победительницу финала Гран-при в Ванкувере Рику Кихиру лидером мирового фигурного катания.
Обновлено в 09:00
Футбол

Сорокин попал в сборную недели в компанию к Месси и Салаху

Сорокин занял позицию левого центрального защитника в символической команде и получил оценку "8". Компанию ему составили Давид Луиз из "Челси" и Хосе Анхель из "Эйбара".
Обновлено в 09:45
Хоккей

«Амур» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Барыс»

«Амур» прервал серию из пяти поражений подряд и с 27 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Обновлено в 09:32
Футбол

Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 08:54
Футбол

Роналду: «„Ювентус“ не нуждается в усилении»

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном подписаниии "старой синьорой" его бывших одноклубников по "Реалу".
Обновлено в 07:39
Футбол

Акинфеев оказался популярнее Медведевой по версии «Яндекса»

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса».
Обновлено в 08:20
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 08:30
Футбол

Уволенный тренер «Вильярреала»: хотел быть с командой до конца

Хавьер Кальеха, отправленный в отставку с поста главного тренера «Вильярреала», прокомментировал свой уход из команды.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Милан» переключился на Квальяреллу после срыва трансфера Ибрагимовича

Квальярелла попал в сферу интересов «Милана» после того, как клубу не удалось договориться о переходе Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 09:18
Хоккей

Глава ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде

В среду тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина обнародовал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в канадских Ванкувере и Виктории (провинция Британская Колумбия) с 26 декабря по 5 января.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Ливерпуль» может купить Торгана Азара за 29 млн евро

Как сообщает Liverpool Echo, клуб может заплатить 29 миллионов евро.
Обновлено в 09:30
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Хабиб Нурмагомедов
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. Занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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