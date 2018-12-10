Спорт
«Яндекс» назвал главные темы 2018 года
«Яндекс» назвал главные темы 2018 годаЭкономика сегодня02:36
Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада стали главными событиями для населения России в уходящем году. Об этом свидетельствуют данные о поисковых запросах в «Яндексе».
Экономика сегодня02:36
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Футбол
ЦСКА прилетел в Мадрид на игру с «Реалом»
В среду армейцы проведут матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».
Обновлено в 09:49
Единоборства
Рассмотрение дела Нурмагомедова и Макгрегора в Неваде перенесено
Обновлено в 09:33
Футбол
Матч «Славия» — «Зенит» обслужат шотландские арбитры
Матч «Славия» — «Зенит» состоится 13 декабря в Праге.
Обновлено в 08:40
Футбол
ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес
В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 09:28
Спорт
Слуцкая назвала лидера в мировом фигурном катании
Призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала победительницу финала Гран-при в Ванкувере Рику Кихиру лидером мирового фигурного катания.
Обновлено в 09:00
Футбол
Сорокин попал в сборную недели в компанию к Месси и Салаху
Сорокин занял позицию левого центрального защитника в символической команде и получил оценку "8". Компанию ему составили Давид Луиз из "Челси" и Хосе Анхель из "Эйбара".
Обновлено в 09:45
Хоккей
«Амур» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Барыс»
«Амур» прервал серию из пяти поражений подряд и с 27 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Обновлено в 09:32
Футбол
Джо Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» продлил контракт с молодым игроком обороны Джо Гомесом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Роналду: «„Ювентус“ не нуждается в усилении»
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном подписаниии "старой синьорой" его бывших одноклубников по "Реалу".
Обновлено в 07:39
Футбол
Акинфеев оказался популярнее Медведевой по версии «Яндекса»
Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым популярным человеком 2018 года по версии «Яндекса».
Обновлено в 08:20
Футбол
«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры
«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 08:30
Футбол
Уволенный тренер «Вильярреала»: хотел быть с командой до конца
Хавьер Кальеха, отправленный в отставку с поста главного тренера «Вильярреала», прокомментировал свой уход из команды.
Обновлено в 09:33
Футбол
«Милан» переключился на Квальяреллу после срыва трансфера Ибрагимовича
Квальярелла попал в сферу интересов «Милана» после того, как клубу не удалось договориться о переходе Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 09:18
Хоккей
Глава ФХР надеется на медали молодежного чемпионата мира в Канаде
В среду тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина обнародовал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира 2019 года, который пройдет в канадских Ванкувере и Виктории (провинция Британская Колумбия) с 26 декабря по 5 января.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Ливерпуль» может купить Торгана Азара за 29 млн евро
Как сообщает Liverpool Echo, клуб может заплатить 29 миллионов евро.
Обновлено в 09:30