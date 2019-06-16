Экономика

«Яндекс» проиндексирует торговлюКоммерсантъ 11:34

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В отличие от отчетов исследовательских компаний сервис «Яндекса» планирует предоставлять данные в реальном времени. Эксперты и участники рынка считают, что новый продукт не будет конкурировать с традиционной аналитикой, и сомневаются в его возможности охватить весь российский e-commerce.
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Яндекс будет анализировать онлайн-торговлю

АБН13:06

«Яндекс» проиндексирует торговлю

Коммерсантъ11:34
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:19, Вашингтон
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