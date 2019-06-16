Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлюКоммерсантъ 11:34
В отличие от отчетов исследовательских компаний сервис «Яндекса» планирует предоставлять данные в реальном времени. Эксперты и участники рынка считают, что новый продукт не будет конкурировать с традиционной аналитикой, и сомневаются в его возможности охватить весь российский e-commerce.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:19, Вашингтон
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Boeing-737 готовится к экстренной посадке в «Шереметьево»
Пассажирский Boeing-737 готовится к посадке в «Шереметьево» после срабатывания датчика разгерметизации.
Обновлено в 12:23
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.
Обновлено в 01:15
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
Обновлено в 08:32
Происшествия
МАК опубликовал отчёт о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено 14 июня в 11:23
Футбол
Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал уход Лодыгина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба.
Обновлено в 12:43
Авто
Tesla начала продавать подержанные Model 3
Обновлено в 05:06
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Игры
Блогер создал в Super Mario Bros режим королевской битвы
Браузерная версия классической Super Mario Bros появилась в Сети.
Обновлено в 12:43
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым
В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Общество
Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске
Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Хабиб Нурмагомедов заставил фаната «Барселоны» сказать «Хала Мадрид»
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Нереференсные карты AMD выйдут в августе
Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.
Обновлено в 08:49
Общество
Диетолог пояснила эффект от добавления активированного угля в пищу
Диетолог Екатерина Кривцова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с тем, что все чаще в пищевые продукты и другие товары для человека стали добавлять активированный уголь.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:35
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Обновлено в 13:08
Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Единоборства
Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу
Обновлено в 12:00