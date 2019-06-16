Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлюКоммерсантъ 11:34
В отличие от отчетов исследовательских компаний сервис «Яндекса» планирует предоставлять данные в реальном времени. Эксперты и участники рынка считают, что новый продукт не будет конкурировать с традиционной аналитикой, и сомневаются в его возможности охватить весь российский e-commerce.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Обновлено в 13:30
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено в 04:23
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Компания Cellebrite заявила, что теперь они могут разблокировать любой iPhone или iPad
В описании продукта говорится, что теперь инструмент может разблокировать любое устройство iOS, к которым требуется доступ правоохранительных органов, в том числе работающие с iOS 12.3, вышедшем всего месяц назад.
Обновлено в 09:44
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Политика
Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн.
Обновлено в 11:19
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа
Орех насыщает организм полезными веществами и способствует снижению веса. Диабет 2 типа является «сахарной чумой» ХХІ века.
Обновлено вчера в 11:49
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
Пассажирский самолёт, следовавший рейсом Милан — Москва, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:52
Политика
«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских
Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:37
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Обновлено в 13:41
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу
Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Следствие ходатайствует о задержании журналиста Гаджиева
В настоящий момент суд исследует представленые материалы. Все подозрения в свой адрес Абдулмумин Гаджиев назвал абсурдными.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Замсекретаря СБ России рассказал о логичном финале истории НАТО
Как отметил Венедиктов в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 16 июня, самороспуск НАТО был бы не только логичным, но и «благоприятным для самой Европы шагом».
Обновлено в 14:21
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31