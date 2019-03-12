Технологии
«Яндекс» приобрел сервис TheQuestionТАСС 13:55
"Яндекс" приобрел 100% акций кипрской компании Znanie, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion, говорится в сообщении компании. Сумму сделки в "Яндексе" не раскрывают.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено в 21:44
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Обновлено в 21:44
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Обновлено в 17:55
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Экономика
Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос
Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.
Обновлено в 20:33
Политика
Мадуро намерен попросить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен попросить власти России, Китая, Ирана и Кубы, а также ООН оказать поддержу в расследовании недавней атаки на энергосистему страны, которая привела к отключению на несколько дней электричества на большей части ее территории.
Обновлено в 19:43
Политика
Помпео: США намерены свести нефтяной экспорт Ирана к нулю
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о планах Вашингтона относительно нефтяного экспорта Ирана.
Обновлено в 20:13
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым.
Обновлено в 17:50
Политика
Комитет СФ поддержал законы о фейках и неуважении к власти
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил инициативы о наказании за недостоверные новости и оскорбление государства.
Обновлено в 07:23
Экономика
«Коммерсант» рассказал о совещании об упрощении системы госзакупок
12 марта вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов провел совещание об упрощении системы государственных закупок, сообщает в среду газета "Коммерсант".
Обновлено в 22:11
Экономика
Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян
Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
В России назвали «реальную угрозу» от США
Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей, приводит «Звезда» заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.
Обновлено в 21:04
Политика
Палата представителей приняла пакет антироссийских законопроектов
Еще один законопроект - Кремлевский акт - требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево
Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Происшествия
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Политика
Авиавласти США заявили, что продолжат эксплуатацию Boeing 737 MAX
Как сообщалось, ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico, приняли решение временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 19:02
Общество
Россия вошла в топ-10 стран по использованию цифровых госуслуг
Согласно результатам опроса «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия оказалась на третьем месте по темпам роста этого показателя.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Под завалом на шахте в Кузбассе погиб горняк
12 февраля стало известно, что один человек погиб в результате обрушения породы на шахте «Кыргайская» в Кемеровской области.
Обновлено в 14:11
Экономика
Китай построит на границе с РФ международный внутренний порт
Международный внутренний портал на границе РФ и Китая может появиться в 2022 году.
Обновлено в 21:38
Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Политика
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В США полицейский менял свободу женщин на секс
В американском штате Огайо полицейский принуждал женщин к половому акту в обмен на свободу.
Обновлено в 21:10
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2
Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Огайо
Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около города Мадейра в штате Огайо, сообщил во вторник телеканал ABC.
Обновлено в 18:28
Футбол
«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Шальке»
В Манчестере интрига жила чуть более получаса, после чего два мяча подряд забил Серхио Агуэро - сначала с пенальти, а затем и с игры.
Обновлено в 18:41
Политика
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока-2»
Во вторник депутаты Европарламента поддержали большинством голосов очередную резолюцию с призывом заблокировать проект газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 10:15
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56