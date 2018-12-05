Компания "Яндекс" на презентации 5 декабря официально представила смартфон под названием "Яндекс.Телефон". Одним из его главных отличий стал голосовой помощник Алиса, который доступен не в виде отдельного приложения, а в качестве системной функции.

Гаджеты Гаджеты Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 855

Гаджеты Гаджеты Опубликованы качественные изображения Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ Анонс Samsung Galaxy S10 ожидается на MWC 2019. По информации источников из цепочки поставок, в стартовую партию войдут 10 млн смартфонов.

Гаджеты Гаджеты Apple создаёт универсальные AirPods с биометрическими датчиками Наушники оснащаются биометрическими датчиками, которые смогут определить размещение — в правом или левом ухе, и настроить звучание в соответствии с этим.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил режимы камеры Xiaomi Mi Mix 3 Компания Xiaomi выпустила бету-версию прошивки MIUI 10.8.12.4 для «бюджетного» флагмана Xiaomi Pocophone F1.

Гаджеты Гаджеты Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений

Гаджеты Гаджеты INOI 1 Lite с Android 8 Go стал доступен за 1990 рублей Компания INOI представила самый доступный смартфон в России на операционной системе Android 8 Go — INOI 1 Lite за 1990 рублей.

Гаджеты Гаджеты Анонсирован новый бюджетный смартфон Alcatel 1x Evolve

Гаджеты Гаджеты Thermaltake Pacific R1 Plus: подсветка для модулей оперативной памяти Компания Thermaltake выпустила аксессуар под названием Pacific R1 Plus: это решение позволяет наделить многоцветной подсветкой модули оперативной памяти, лишённые соответствующей функции.

Гаджеты Гаджеты Apple опустилась на второе место на рынке носимых устройств Согласно отчёту международной исследовательской компании IDC, китайская фирма Xiaomi оказалась на первом месте на рынке носимых устройств.

Гаджеты Гаджеты Смена подрядчика заставила Sharp уволить 3000 иностранных рабочих По данным информагентства Nikkei, компания Sharp на заводе в Камеяма (Kameyama), провинция Миэ, уволила 3000 иностранных рабочих, которых сама же набрала в прошлом году.

Гаджеты Гаджеты Партнёр Apple обсуждает возможность производства iPhone во Вьетнаме Компания Foxconn, являющаяся крупнейшим партнёром Apple по сборке смартфонов iPhone, рассматривает возможность запуска завода во Вьетнаме для смягчения любых последствий продолжающейся торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, сообщают вьетнамские государственные СМИ.

Гаджеты Гаджеты Умные часы Asus VivoWatch BP с функцией тонометра появились в РФ Asus на российский рынок привезла «умные» часы Asus VivoWatch BP, которые способны измерять уровень артериального давления.

Гаджеты Гаджеты LG 32UL750-W стоит адекватных денег Ярким примером доступного монитора является модель LG 32UL750-W, которая порадует вас 32 дюймами диагонали при очень плотной картинке.