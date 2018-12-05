Гаджеты
«Яндекс» официально представил свой смартфон, названа цена
«Яндекс» официально представил свой смартфон, названа ценаРоссийская газета04:27
Компания "Яндекс" на презентации 5 декабря официально представила смартфон под названием "Яндекс.Телефон". Одним из его главных отличий стал голосовой помощник Алиса, который доступен не в виде отдельного приложения, а в качестве системной функции.
Российская газета04:27
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