Гаджеты
Компания "Яндекс" представила смартфон с голосовым помощником "Алиса", передает корреспондент РИА Новости с презентации. Это первое в мире устройство, в котором "Алиса" не просто отдельное приложение, а встроенная функция.
РИА Новости04:28
Оценить
762 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Гаджеты
Apple создаёт универсальные AirPods с биометрическими датчиками
Новый патент производителя описывает взаимозаменяемые «универсальные» AirPods, которые оснащены встроенными биометрическими датчиками для отслеживания состояния здоровья, а также для определения того, в каком ухе размещен тот или иной наушник – в соответствие с этим будет настраиваться звук.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 855
В рамках конференции Snapdragon Technology Summit, проходящей на Гавайях, компания представила новейший процессор Snapdragon 855.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил режимы камеры Xiaomi Mi Mix 3
Компания Xiaomi выпустила бету-версию прошивки MIUI 10.8.12.4 для «бюджетного» флагмана Xiaomi Pocophone F1.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S10 Plus получит двойную камеру для селфи
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Хакеры крали деньги у пользователей iPhone с помощью фитнес-приложений
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Эксперты назвали 8 спасающих от зимних холодов «умных» вещей
Эксперты после проведения мониторинга рынка назвали 8 «умных» вещей, способных спасти каждого от зимних холодов.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Компьютерный корпус In Win Z-Tower обойдется в 5000 долларов
Разумеется, Z-Tower выйдет ограниченным тиражом, а на каждом экземпляре будет выгравирован номер.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
NVIDIA представила обновлённую GeForce GTX 1070 с памятью GDDR5X
ZOTAC вошла в число первых партнёров, готовых к выпуску карт NVIDIA, и представила ускоритель GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core Edition GDDR5X (модель ZT-P10700Q-10P).
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Meizu выпустила свой самый дешёвый смартфон
Компания Meizu представила сегодня в Индии бюджетный смартфон Meizu C9. несмотря на дешевизну, смартфон выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и получил функцию разблокировки по лицу.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Razer оценила новый 13-дюймовый ноутбук Razer Blade Stealth в $1400
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Анонсирован новый бюджетный смартфон Alcatel 1x Evolve
Обновлено в 07:28
Гаджеты
NZXT начинает продажи культового оружия из PUBG — сковородки
Материалом NZXT Pan Puck служит силиконовая резина, а надежное крепление к металлическим поверхностям, например, к передней панели корпуса NZXT CRFT 01 PUBG H700 обеспечивает магнит.
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Бесконтактные платежи выходят на новый уровень
Производители носимых устройств для совершения бесконтактных платежей развиваются благодаря сети банков-партнеров.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Bose Frames — «звуковые» солнцезащитные очки
Компания Bose запустила серийное производство своего нового гаджета Frames, который объединяет в себе умные очки с гарнитурой для смартфонов.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Elephone представила недорогой безрамочный смартфон Elephone PX
Обновлено в 05:59