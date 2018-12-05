Компания "Яндекс" представила смартфон с голосовым помощником "Алиса", передает корреспондент РИА Новости с презентации. Это первое в мире устройство, в котором "Алиса" не просто отдельное приложение, а встроенная функция.

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