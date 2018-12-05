Гаджеты
«Яндекс» представил собственный смартфон
«Яндекс» представил собственный смартфонТАСС04:19
Интернет-компания "Яндекс" официально представила свой смартфон "Яндекс.Телефон", передает корреспондент ТАСС с презентации. Отличительной особенностью гаджета стал встроенный голосовой помощник "Алиса" - кнопка вызова голосового помощника доступна в левом нижнем углу.
ТАСС04:19
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