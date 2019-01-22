Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилейREGNUM 01:33

Специалисты «Яндекса» разработали бортовой компьютер для автомобилей, который объединит несколько сервисов компании и может управляться при помощи голосового помощника «Алиса», сообщила 23 января пресс-служба компании.
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«Яндекс» предложил автовладельцам новый бортовой компьютер - по типу Android Auto

Автостат05:54

«Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей

РИА Новости02:01

На рынок вышел фирменный мультимедийный комплекс компании «Яндекс.Авто»

CarsWeek.ru02:35

Яндекс начал продажи нештатной мультимедийной системы

За рулем02:35

«Яндекс» начал продавать собственные мультимедийные комплексы

Motor01:46

«Яндекс» выпустил свой бортовой компьютер для автомобилей

ТАСС01:01

«Яндекс» начнет продажи бортового компьютера

Коммерсантъ01:00
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Авто

В Женеве представят прототип нового электрокара Honda

Обновлено в 06:26
Авто

В России автомобили Smart подорожали на 20 — 30 тыс. рублей

Обновлено в 06:54
Авто

Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Авто

Завод Subaru в Японии полностью остановил работу

В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.
Обновлено в 06:06
Авто

Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Авто

Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео

Минпромторг показал процесс создания автомобиля Aurus. Видео опубликовано на канале ведомства в Youtube.
Обновлено в 05:09
Авто

Представлен пикап GMC Sierra HD 2020

Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Авто

Седан Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus IS

В Китае на тестах заметили обновленную версию Verna/Solaris. В прототипе плотным черным материалом закрыли переднюю и заднюю часть.
Обновлено в 06:52
Авто

Кроссовер Maserati Levante получил спецверсию Vulcano

Итальянская компания Maserati выпустила специальную версию популярной модели Levante.
Обновлено в 04:07
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона УАЗ «Профи» с ГБО

Обновлено в 05:41
Авто

Volvo отзывает более 200 000 автомобилей

Обновлено в 05:36
Авто

Renault вывел на российский авторынок новые версии фургонов Master

В российских дилерских центрах Renault появились в продаже фургоны Master в новых версиях.
Обновлено в 05:37
Авто

Названы самые популярные автомобили в Японии за 2018 год

Ассоциация автомобильных дилеров Японии (JADA) опубликовала данные по продажам новых автомобилей на японском рынке за 2018 год и списки самых популярных моделей.
Обновлено в 03:11
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51
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