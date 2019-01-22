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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилейREGNUM 01:33
Специалисты «Яндекса» разработали бортовой компьютер для автомобилей, который объединит несколько сервисов компании и может управляться при помощи голосового помощника «Алиса», сообщила 23 января пресс-служба компании.
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Авто
В Женеве представят прототип нового электрокара Honda
Обновлено в 06:26
Авто
В России автомобили Smart подорожали на 20 — 30 тыс. рублей
Обновлено в 06:54
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Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Авто
Завод Subaru в Японии полностью остановил работу
В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.
Обновлено в 06:06
Авто
Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео
Минпромторг показал процесс создания автомобиля Aurus. Видео опубликовано на канале ведомства в Youtube.
Обновлено в 05:09
Авто
Представлен пикап GMC Sierra HD 2020
Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Авто
Седан Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus IS
В Китае на тестах заметили обновленную версию Verna/Solaris. В прототипе плотным черным материалом закрыли переднюю и заднюю часть.
Обновлено в 06:52
Авто
Кроссовер Maserati Levante получил спецверсию Vulcano
Итальянская компания Maserati выпустила специальную версию популярной модели Levante.
Обновлено в 04:07
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона УАЗ «Профи» с ГБО
Обновлено в 05:41
Авто
Volvo отзывает более 200 000 автомобилей
Обновлено в 05:36
Авто
Renault вывел на российский авторынок новые версии фургонов Master
В российских дилерских центрах Renault появились в продаже фургоны Master в новых версиях.
Обновлено в 05:37
Авто
Названы самые популярные автомобили в Японии за 2018 год
Ассоциация автомобильных дилеров Японии (JADA) опубликовала данные по продажам новых автомобилей на японском рынке за 2018 год и списки самых популярных моделей.
Обновлено в 03:11
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Онлайн-сервис объявлений Avito обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на копирование порталом «Авто.ру» объявлений о продаже автомобилей, говорится в пресс-релизе, оказавшемся 23 января в распоряжении «Известий».
Обновлено в 06:51