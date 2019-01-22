«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилейREGNUM 01:33

Специалисты «Яндекса» разработали бортовой компьютер для автомобилей, который объединит несколько сервисов компании и может управляться при помощи голосового помощника «Алиса», сообщила 23 января пресс-служба компании.

Авто Авто В Женеве представят прототип нового электрокара Honda

Авто Авто Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.

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Авто Авто Renault вывел на российский авторынок новые версии фургонов Master В российских дилерских центрах Renault появились в продаже фургоны Master в новых версиях.

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