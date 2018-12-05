Гаджеты
«Яндекс» представил «Яндекс.Телефон»
«Яндекс» представил «Яндекс.Телефон»Коммерсантъ05:06
Смартфон можно будет купить с 6 декабря «Яндекс» представил собственный смартфон — «Яндекс.Телефон». Там будут предустановлены основные сервисы «Яндекса», в том числе по умолчанию будет включен голосовой помощник «Алиса». Смартфон можно будет купить с 6 декабря за 17 тыс. 990 руб.
Коммерсантъ05:06
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