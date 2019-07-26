Экономика
«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцевLenta.ru 04:44
Акции российского интернет-холдинга «Яндекс», торгующиеся на американской бирже NASDAQ, в ходе сессии 26 июля подешевели на 5,88 процента, свидетельствуют данные площадки. Поводом стала инициатива российских депутатов ограничить иностранное владение для интернет-ресурсов.
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Акции «Яндекса» падают после внесения законопроекта о значимых интернет-ресурсах
Ведомостивчера в 15:31
Акции «Яндекса» упали на бирже Nasdaq на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
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