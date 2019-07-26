Экономика

«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцевLenta.ru 04:44

Акции российского интернет-холдинга «Яндекс», торгующиеся на американской бирже NASDAQ, в ходе сессии 26 июля подешевели на 5,88 процента, свидетельствуют данные площадки. Поводом стала инициатива российских депутатов ограничить иностранное владение для интернет-ресурсов.
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«Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев

Lenta.ru04:44

Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
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