Общество
«Яндекс» покупает в Москве 4 гектара под штаб-квартиру
«Яндекс» покупает в Москве 4 гектара под штаб-квартируREGNUM03:08
Компания «Яндекс» подписала соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве, сообщает 18 декабря пресс-служба «Яндекса». После процедуры согласования с правительством Москвы, компания получит права на участок площадью 4 гектара по адресу улица Косыгина, 15.
REGNUM03:08
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В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе.
— Аркадий Волож, российский предпринимательИнтерфакс 02:16
с чего всё началось
«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении компании.Коммерсантъ02:25
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