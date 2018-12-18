Общество

«Яндекс» покупает в Москве 4 гектара под штаб-квартиру
REGNUM
03:08

Компания «Яндекс» подписала соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве, сообщает 18 декабря пресс-служба «Яндекса». После процедуры согласования с правительством Москвы, компания получит права на участок площадью 4 гектара по адресу улица Косыгина, 15.
REGNUM03:08
Аркадий Волож
В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе.
— Аркадий Волож, российский предпринимательИнтерфакс 02:16
с чего всё началось
«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении
 компании.
Коммерсантъ02:25

Подробнее о событии

«Яндекс» переедет в новую штаб-квартиру в Москве

Москва 2404:21

«Яндекс» купит площадку для нового офиса в Москве за $145 млн

РИА Новости02:46

«Яндекс» купит за 145 млн долл. участок для новой штаб-квартиры в Москве

Агентство Москва02:27

«Яндекс» покупает за $145 млн участок под новую штаб-квартиру

Коммерсантъ02:25

«Яндекс» объявил о покупке участка под новую штаб-квартиру в Москве

Ведомости02:17

«Яндекс» покупает площадку для новой штаб-квартиры в Москве

Finam.Ru02:05

Участок под новую штаб-квартиру в Москве обойдется Яндексу $145 млн

Интерфакс02:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Депутаты ввели штрафы за участие детей в несогласованных акциях

В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты приняли закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Общество

Гуцериев подает в суд на Запашного

Обновлено вчера в 19:37
Общество

МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства с данными, указанными в документе.
Обновлено вчера в 16:24
Общество

На Камчатке объявлена лавинная опасность

Обновлено вчера в 17:28
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по выбору напитков в новогоднюю ночь

"Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", - пояснил Брюн.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Санта-Клаус собирается подарить подарки Путину и Трампу

Обновлено в 04:03
Общество

Россияне стали вдвое чаще посещать рестораны быстрого питания

Средний чек россиян на фастфуд составляет 314 руб. Как выяснили эксперты, популярность ресторанов быстрого питания больше всего выросла в Воронеже, где число платежей за год увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:32
Общество

В Свердловской области запретили платные стоянки у школ и больниц

В Свердловской области запретят организацию платных парковок возле муниципальных и государственных учреждений.
Обновлено в 02:27
Общество

Определено отношение россиян к браку

Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов.
Обновлено в 01:10
Общество

Воробьев рассказал о благоустройстве подъездов и дворов

Обновлено в 03:57
Общество

МВД Башкирии проверит сообщение о вырубке новогодней ели на кладбище

В Стерлитамаке полиция проводит проверку о самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.
Обновлено в 02:08
Общество

Милонов попросил ФАС проверить крупные торговые сети на завышение цен

Обновлено в 00:39
Транспорт

Движение на первом участке МЦД запустят до конца недели

В течение следующего года, добавил он, участок скоростного движения продлится до Лобни.
Обновлено в 04:09
Транспорт

В Москве появились новогодние автобусы

В Москве запустили автобусы с новогодним дизайном. Об этом 18 декабря сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 03:10
Общество

В Московском регионе ожидается до минус 23 градусов в ночь на среду

В Московском регионе по информации местных синоптиков ожидается до минус 23 градусов в ночь на среду, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Обновлено в 01:30
Главное