с чего всё началось

В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе.

«Яндекс» подписал обязывающее соглашение о покупке за $145 млн земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, говорится в сообщении компании. Здание будет построено на участке площадью 4 га на улице Косыгина, 15. Сейчас там находится отель Korston, бывшая гостиница «Орленок».

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Общество Общество Дворец госуслуг «Мои документы» открылся на ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец государственных услуг "Мои документы" на ВДНХ и вручил благодарственные письма сотрудникам столичных центров госуслуг - победителям конкурса "Мои добрые дела".

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