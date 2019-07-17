Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах РоссииЧемпионат 10:49
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Экономика
Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль
Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко купила платье за 890 рублей
Недавно замечания в негативной ключе коснулись и зеленого платья, в котором модель появилась на свадьбе Марии Беловой и рэпера T-Killah.
Обновлено в 12:58
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено
Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 11:41
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.
Обновлено в 02:28
Политика
Осипов подал подписи для регистрации на выборы губернатора Забайкалья
Врио губернатора региона Александр Осипов начал процесс подачи подписных листов в краевую Избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах главы Забайкалья.
Обновлено в 03:01
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»
Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Обновлено вчера в 16:49
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49