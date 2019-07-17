Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах РоссииЧемпионат 10:49

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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«Спартак» обошел «Зенит» и ЦСКА по популярности в России

Спорт-Экспресс09:35

«Яндекс» выяснил, за какие команды РПЛ болеют в различных регионах России

Матч ТВ13:02

Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в России

Советский спорт11:56

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Sport.ru11:28

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Чемпионат10:49

«Яндекс» исследовал, за кого болеют в регионах. На первое место поставили «Спартак»

Sports.ru16:12

Стало известно, за какой футбольный клуб болеет большинство россиян

Накануне.Ru08:34
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Экономика

Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль

Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Происшествия

В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку

Обновлено в 11:41
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

Обновлено в 11:58
Общество

Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Экономика

Пальмового масла лишат льгот в России

Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Политика

Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии

Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Общество

Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома

Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко купила платье за 890 рублей

Недавно замечания в негативной ключе коснулись и зеленого платья, в котором модель появилась на свадьбе Марии Беловой и рэпера T-Killah.
Обновлено в 12:58
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Транспорт

Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено

Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 11:41
Политика

В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы

Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Футбол

Денис Черышев: «Начинаю работать с командой, травма уже не беспокоит»

Обновлено в 07:00
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Финансы

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Детское инфекционное отделение отремонтируют в Пушкинской больнице

Обновлено в 11:24
Политика

Осипов подал подписи для регистрации на выборы губернатора Забайкалья

Врио губернатора региона Александр Осипов начал процесс подачи подписных листов в краевую Избирательную комиссию, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах главы Забайкалья.
Обновлено в 03:01
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»

Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Гаджеты

Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук

Обновлено в 06:15
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено вчера в 16:49
Политика

В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Здоровье

ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба

Обновлено в 18:51
Происшествия

Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок

Обновлено в 19:49
Главное