Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

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