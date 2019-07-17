Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах РоссииЧемпионат 10:49
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Команда выберет капитана»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда выберет капитана после того, как все игроки вернутся из отпуска.
Обновлено в 10:58
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Главный наркобарон современности получил пожизненный срок
Американский суд приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения 62-летнего наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («коротышка»).
Обновлено в 10:43
Транспорт
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро
Началось строительство семи станций Коммунарской линии метро, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 07:28
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Технологии
Чубайс заявил, что мир не откажется от атомной энергетики
Мир не откажется от атомной генерации из-за необходимости решения проблемы глобального изменения климата, заявил глава нанотехнологической компании "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в среду.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Оскар Кучера показал, как его жена кормит сына грудью
Оскар Кучера 9 июля стал отцом в пятый раз. Его супруга Юлия родила ему еще одного сына. Роды прошли в одной из клиник Майами.
Обновлено в 10:09
Транспорт
В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц
В разных районах Москвы из-за ливня подтопило улицы.
Обновлено в 11:18
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Футбол
Медведев рассказал, что Анюков выступает за «Крылья» в аренде
«Первый матч показал, что он ещё полон сил, Александр внёс серьёзный вклад в победу над ЦСКА», — рассказал Медведев, отметив, что у Анюкова есть два контракта с «Зенитом» — соглашение игрока и тренера.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Павел Прилучный дебютировал в качестве певца
Сегодня, семнадцатого июля, актер официально дебютировал в статусе певца.
Обновлено в 07:54
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Технологии
Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая
На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия сообщил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.
Обновлено в 06:03
Авто
Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Чешский автомобильный гигант Skoda объявил о начале производства компактного кроссовера Skoda Kamiq.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07