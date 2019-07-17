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Политика Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.

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Политика Зеленскому предложили разобрать «Украину» на запчасти Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили разобрать ракетный крейсер «Украина» из-за его ненужности стране.

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Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

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Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

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