Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах РоссииЧемпионат вчера в 10:49
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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«Яндекс» исследовал, за кого болеют в регионах. На первое место поставили «Спартак»
Sports.ruвчера в 16:12
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:43, Вашингтон
Армия и оружие
Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека
Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры
11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века
Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Компания Porsche тестирует виртуальную реальность в авто
Сотрудники Porsche вместе с основателями стартапа уверены, что виртуальная реальность в автомобилях позволит пользователям чувствовать себя комфортнее.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено вчера в 14:50
Наука
Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды
Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России
Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено вчера в 08:51
Транспорт
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено
Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования
Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:40