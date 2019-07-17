Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

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Политика Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры 11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

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Армия и оружие «Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17 Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.