Футбол

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах РоссииЧемпионат вчера в 10:49

Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
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«Яндекс» исследовал, за кого болеют в регионах. На первое место поставили «Спартак»

Sports.ruвчера в 16:12

«Яндекс» выяснил, за какие команды РПЛ болеют в различных регионах России

Матч ТВвчера в 13:02

Стало известно, за какой футбольный клуб болеет большинство россиян

Накануне.Ruвчера в 08:34

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Sport.ruвчера в 11:28

«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России

Чемпионатвчера в 10:49

«Спартак» обошел «Зенит» и ЦСКА по популярности в России

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в России

Советский спортвчера в 11:56
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Армия и оружие

Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье

Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека

Перинатальный психолог и консультант по психосоматике Наталья Брага рассказала о том, как психологическое здоровье отражается на болезнях человека.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Экономика

Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика

МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов

Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века

Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Компания Porsche тестирует виртуальную реальность в авто

Сотрудники Porsche вместе с основателями стартапа уверены, что виртуальная реальность в автомобилях позволит пользователям чувствовать себя комфортнее.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

Мадуро в этом году посетит Россию

Обновлено вчера в 14:50
Наука

Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды

Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие

Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России

Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено вчера в 08:51
Транспорт

Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено

Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк

В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Обновлено вчера в 07:38
Политика

Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

Россияне считают, что высокую зарплату можно получать без образования

Большинство россиян считают, что образование необязательно для устройства на высокооплачиваемую работу, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:40
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