«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru 17:20

с чего всё началось

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 июля С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Шоу-бизнес Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.

Общество Шарапова похвасталась своим домом Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Политика Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.

Политика Климкин обнародовал ноты России и Украины 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.

Политика Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.

Шоу-бизнес Светлана Лобода собралась замуж Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имен жениха и невесты.

Кино Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра» В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.

Политика Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.

Происшествия Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

Финансы ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Шоу-бизнес В столице простились с актрисой Аллой Покровской Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times.

Кино В мурманских кинотеатрах покажут фильм «Курск» Сегодня в российский прокат вышел художественный фильм «Курск».

Культура На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.