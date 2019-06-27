Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru 17:20

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
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Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает
 Reuters со ссылкой на источники.
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