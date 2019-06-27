Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru 17:20
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
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с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Ведомости14:52
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52
Транспорт
Главная федеральная трасса в Иркутской области перекрыта из-за паводка
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Иркутской области из-за паводка временно закрыта.
Обновлено в 22:08
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Транспорт
Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок
Обновлено в 20:18
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:04
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Политика
Климкин обнародовал ноты России и Украины
27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 19:43
Политика
Тереза Мэй планирует потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
Британский премьер-министр Терезы Мэй при встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерена потребовать выдачу двух россиян, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода собралась замуж
Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имен жениха и невесты.
Обновлено в 22:25
Кино
Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра»
В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").
Обновлено в 11:45
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено в 06:42
Политика
Депутат Рады назвала украинские ультиматумы в ПАСЕ неработоспособными
Первый заместитель руководителя делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина сообщила, что тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров больше не будут работать в ассамблее.
Обновлено в 22:26
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Финансы
ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка
Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
В столице простились с актрисой Аллой Покровской
Фото ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется Народная артистка РСФСР, театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Алла Покровская скончалась в московской больнице после продолжительной болезни в возрасте 81 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Американцы следят за «Адмиралом Горшковым» на Кубе
Отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым" сегодня зашел в Гавану.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году
Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан Айв покинет ее в течение 2019 года, сообщает в четверг газета Financial Times.
Обновлено в 18:09
Кино
В мурманских кинотеатрах покажут фильм «Курск»
Сегодня в российский прокат вышел художественный фильм «Курск».
Обновлено в 03:52
Культура
На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий
На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Общество
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54