«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru вчера в 17:20

с чего всё началось

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Политика Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.

Происшествия В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Транспорт Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Политика Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20 Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.

Политика Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.

Армия и оружие Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции 27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Общество Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.

Происшествия Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Экономика TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Политика Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.

Экономика Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.