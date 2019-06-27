Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru вчера в 17:20
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
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с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 14:52
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Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Футбол
Сборная Бразилии стала первым полуфиналистом Кубка Америки по футболу
Обновлено вчера в 23:21
Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Во Владивостоке открылся военно-технический форум «Армия-2019»
Во Владивостоке открылся международный военно-технический форум "Армия-2019".
Обновлено вчера в 23:05
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено вчера в 17:04
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Глава США Дональд Трамп протянул кулак японскому и индийскому премьерам Синдзо Абэ и Нарендре Моди во время фотографирования на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Сочи задержали принятого за воскресшего Сергея Цапка мужчину
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное
В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие
Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции
27 июня министерство обороны Турецкой Республики объявило о гибели своего военного в ходе обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в провинции Идлиб в Сирии.
Обновлено вчера в 21:36
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Саммит G20 начался с совместного фотографирования лидеров
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено вчера в 04:15
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Авто
Новый Chrysler Voyager: искусственный ассортимент
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье
Инструкция E1.RU: почему ошейник от клещей нельзя снимать с собаки и чем для кошек опасны комары
Ошейники для собак и кошек могут обладать акарицидными свойствами и/или репеллентными.
Обновлено в 00:00
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12