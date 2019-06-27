Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru 17:20
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Ведомости14:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Транспорт
Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок
Обновлено в 20:18
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено в 20:34
Политика
Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией
Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Политика
Eurasianet (США): Грузия готовится к массовому исходу российских туристов (EurasiaNet)
Едва было объявлено о новом российском запрете на авиаперелеты в Грузию, как Кетино Нижарадзе почувствовала вибросигнал на своем телефоне.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.
Обновлено в 20:31
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Финансы
Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар
Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 16:05
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.
Обновлено 25 июня в 04:38
Кино
Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра»
В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").
Обновлено в 11:45
Политика
Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Финансы
Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей
Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 06:40
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено в 10:07
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
Обновлено в 18:58
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Азиза бросила жениха перед свадьбой
Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено в 15:46
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике
Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено в 20:00
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30