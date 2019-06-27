«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компанииГазета.Ru 17:20

с чего всё началось

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Политика В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.

Политика Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.

Политика Eurasianet (США): Грузия готовится к массовому исходу российских туристов (EurasiaNet) Едва было объявлено о новом российском запрете на авиаперелеты в Грузию, как Кетино Нижарадзе почувствовала вибросигнал на своем телефоне.

Общество В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Происшествия Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.

Финансы Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах властей по предоставлению льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

Кино Вышел трейлер нового фильма режиссера «Послезавтра» В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости").

Политика Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Политика Путин пошутил над журналистом Financial Times Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.

Финансы Госдума приняла поправки к бюджету 2019 года на 265,5 млрд рублей Расходная часть бюджета 2019 года увеличится на 256,5 млрд руб. Соответствующее решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Кино Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3» Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.

Спорт Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла» 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.

Армия и оружие Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов 18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.

Шоу-бизнес Азиза бросила жениха перед свадьбой Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.

Экономика Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Шоу-бизнес 53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.