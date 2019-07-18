Экономика
«Яндекс» подал ходатайство в ФАС о покупке активов «Везет»Rambler News Service вчера в 12:38
«Нет, на сегодняшний день не поступало», — сообщили RNS в пресс-службе ФАС, отвечая на вопрос о документах по сделке «Везет». В понедельник, 15 июля, «Яндекс.Такси» сообщил о планируемой сделке по приобретению активов – колл-центров и программного обеспечения – группы компаний «Везёт».
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«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
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