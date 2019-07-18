Экономика
«Яндекс» подал ходатайство в ФАС о покупке активов «Везет»Rambler News Service вчера в 12:38
«Нет, на сегодняшний день не поступало», — сообщили RNS в пресс-службе ФАС, отвечая на вопрос о документах по сделке «Везет». В понедельник, 15 июля, «Яндекс.Такси» сообщил о планируемой сделке по приобретению активов – колл-центров и программного обеспечения – группы компаний «Везёт».
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«Яндекс.Такси» подала в ФАС ходатайство о покупке активов группы компаний «Везет»
Ведомостивчера в 12:56
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
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В России планируется отменить штрафы за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами, установленными с нарушениями.
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Политика
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Транспорт
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Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
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В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
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Обновлено в 08:05
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
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Обновлено в 09:09
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Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
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