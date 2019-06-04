Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрованияРИА Новости 08:56
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
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Вы знаете, это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:28
с чего всё началось
Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».РБК00:00
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Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
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