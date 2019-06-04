Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрованияРИА Новости 08:56

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
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Дмитрий Песков
Вы знаете, это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:28
с чего всё началось

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».
РБК00:00

Подробнее о событии

«Яндекс» оставил ключи

Коммерсантъ10:48

«Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений

Ведомости08:23

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

РБК08:24

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

РИА Новости08:56

«Яндекс» прокомментировал сообщения СМИ о требовании ФСБ предоставить ключи шифрования

ТАСС08:52

«Яндекс» пояснил позицию по передаче ФСБ ключей дешифровки

Rambler News Service08:23

«Яндекс» прояснил свою позицию по передаче ФСБ ключей шифрования

Газета.Ru09:54
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Футбол

Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»

Считаю, что это экономическая глупость.
Обновлено в 11:55
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, по которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 10:22
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сделала пророчество, какой станет ее дочь через 5 лет

Певица сделала необычный портрет Лизы.
Обновлено в 10:00
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Футбол

Сергей Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга

Обновлено в 10:42
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Политика

ВСУ обстреляли полную верующих мечеть в Донецке

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов мечеть в Донецке.
Обновлено в 03:57
Политика

Трамп пообещал Великобритании «феноменальную сделку» после Brexit

Президент США Дональд Трамп пообещал заключить «феноменальное» торговое соглашение с Великобританией после Brexit, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:15
Здоровье

Врачи назвали продукты, увеличивающие риск возникновения рака груди

Исследование, проведенное учеными из Университета Техаса показало, что диета с высоким уровнем сахара значительно повышает вероятность развития рака груди.
Обновлено в 07:16
Религия

Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов

Обновлено в 09:52
Технологии

Tinder разрешит пользователям выбирать сексуальную ориентацию

Пользователи смогут указать сексуальную ориентацию, для чего разработчики добавят девять доступных вариантов.
Обновлено в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
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