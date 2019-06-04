Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрованияРБК 08:24

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Сообщалось, что требование поступило еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» до сих пор не передал спецслужбе ключи.
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Дмитрий Песков
Вы знаете, это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 08:28
с чего всё началось

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Что ответил "Яндекс" Представитель пресс-службы "Яндекса" сообщил РБК, что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством". Он отказался отвечать на вопросы о том, действительно ли «Яндекс» получил требование от ФСБ предоставить ключи шифрования и не передал их.
РБК00:00

Подробнее о событии

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

РБК08:24

«Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений

Ведомости08:23

«Яндекс» выступает за исполнение законодательства без нарушения приватности данных

ТАСС08:36

«Яндекс» ответил на сообщения о запросе ФСБ ключей шифрования

Коммерсантъ08:28

Кремль переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»

РИА Новости05:20

Песков ответил на вопрос о запросе ФСБ получить доступ к перепискам у «Яндекса»

Газета.Ru05:36

В «Яндексе» прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования

Говорит Москва08:35
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