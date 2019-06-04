«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрованияРБК 08:24

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу».

с чего всё началось

Вы знаете, это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента.

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Сообщалось, что требование поступило еще несколько месяцев назад, но «Яндекс» до сих пор не передал спецслужбе ключи.

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

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