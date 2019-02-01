Экономика
«Яндекс» назван самой дорогой компанией рунетаКоммерсантъ 02:48
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компании в российском сегменте интернета. В тройку, как и в прошлом году, вошли «Яндекс», Mail.ru Group и Avito.
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Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Спорт
Устюгов вышел в четвертьфинал в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 07:45
Политика
Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе
Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Политика
Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:54
Кино
Актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет
Российская актриса Дарья Егорычева умерла в возрасте 37 лет. В 2012 году у нее диагностировали рак легких.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В центре Москвы на дорогу упал автокран
В центре Москвы на Страстном бульваре упал автокран и повредил два автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 09:43
Спорт
Биатлонная сборная объявила составы на микст-гонки Евро-2019
Сборная России объявила состав команд на эти две гонки.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Глава РФПИ направил ходатайство о домашнем аресте Калви
Российский фонд прямых инвестиций распространил сообщение, что гендиректор организации Кирилл Дмитриев направил через адвокатов в Мосгорсуд, Басманный суд и СК РФ ходатайство об изменении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам по этому делу с содержания в СИЗО на домашний арест.
Обновлено в 09:29
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Политика
Климкин: Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ
Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского найдены в Центральном архиве Минобороны РФ, в них военачальник пишет, что одной из причин поражений в начале Великой Отечественной войны была неграмотность высшего командного состава, рассказал кандидат исторических наук Александр Ясаков на круглом столе памяти маршала Малиновского в Общественной палате РФ.
Обновлено в 09:48
Происшествия
ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Футбол
Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Общество
Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала
Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Автобус протаранил ворота резиденции Путина в Барвихе
Обновлено в 09:15
Футбол
«Наполи» заинтересовался игроком ЦСКА
Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной Исландии Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о наследовании пенсии
Госдума планирует рассмотреть закон о страховых пенсионных выплатах.
Обновлено в 04:46
Здоровье
ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори
Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
Обновлено в 07:53
Экономика
Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group
Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.
Обновлено в 08:43
Политика
СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы
Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.
Обновлено в 07:20
Общество
Децл успел назначить главного наследника перед смертью
О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.
Обновлено в 08:57
Политика
«Доска позора» появится на сайте Госдумы
Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.
Обновлено в 09:32
Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Британский Boeing случайно превысил скорость звука
Относительно поверхности земли попавший в мощный воздушный поток лайнер Virgin Atlantic двигался быстрее звука, скорость которого в воздухе (при 20 градусах Цельсия) составляет около 1235 км (767 миль) в час.
Обновлено в 01:04
Общество
«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов
Обновлено в 07:09
Политика
Посольство США требует немедленного доступа к Майклу Калви
Посольство США в Москве утверждает, что американским дипломатам до сих пор не был предоставлен доступа к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».
Обновлено в 09:48